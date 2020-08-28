Вайта відсторонили від боксу після нокауту від Повєткіна

Британський супертяж Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) отримав майже місячне відсторонення від боксу і тренувань після поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО).

Відповідне рішення прийняв Британська боксерська рада, який постановив, що Вайт повинен утриматися від занять боксом на 28 днів. Причиною став важкий нокаут, в якому британець опинився у п'ятому раунді бою за титул тимчасового чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Вайт пропустив потужний аперкот, після чого опинився на настилі рингу. Рефері практично відразу змушений був зупинити поєдинок, зарахувавши Пооветкіну перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про можливу організацію відбіркового бою Усик – Повєткін, проте в команді українського боксера категорично відкинули такий варіант.

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