Вайт вперше прокоментував поразку від Повєткіна

Максим Іншаков Бокс 18:49, 23.08.2020

Знаменитий боксер Ділліан Вайт (27-2, 18 КО) дав лаконічну коментар після поразки в бою з росіянином Олександром Повєткіним (36-2-1, 25 КО).

32-річний британського походження запевнив шанувальників, що з ним все нормально.

"Я в порядку. Це був той момент, коли йому вдалося донести удар. Я домінував в бою. Маємо те, що маємо. Буде реванш, все добре. У цьому вся суть хевівейта", – сказав Уайт.

До нокауту Уайт домінував в бою
Twitter MatchroomBoxing

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Повєткін – Уайт за титул тимчасового чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC, а також престижний пояс WBC Diamond завершився в 5-му раунді.

Російський Витязь двічі падав в нокдаун, але зміг піднятися і нанести "один з найкращих ударів в кар'єрі".

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