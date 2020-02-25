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25 лютого • оновлено в 22:44
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Вайлдер прийняв радикальне рішення після бою з Ф'юрі

1.4т
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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер прийняв рішення звільнити свого тренера Марка Бреланда, який викинув рушник в бою проти Тайсона Ф'юрі.

Уайлдер - Ф'юрі

Уайлдер - Ф'юрі

"Я засмучений Марком. Ми обговорювали таку ситуацію ще багато років тому. Я говорив своїй команді ніколи і ні за що, ні за яких умов не викидати рушник. Це не мій метод. У мене було ще п'ять раундів, і неважливо як виглядав бій зі боку, я ще був на ногах. Я розумію, що він хотів як краще, але це моє життя і моя кар'єра. він повинен приймати мої правила", - цитує Вайлдера Yahoo.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12-раундовий поєдинок Тайсона і Деонтея відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

Через деякий час 34-річний Уайлдер був госпіталізований і пропустив традиційну прес-конференцію.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
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