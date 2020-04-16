Вайлдер назвав справжню причину поразки від Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) виправдав свою поразку від Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) тим, що в той день був схожий на зомбі.

Уайлдер - Ф'юрі

"Я в цьому спорті дуже довгий час, люди знають, який я насправді. Люди, які розбираються в боксі, знають, що в ту ніч це не був Деонтей Вайлдер. Я був як зомбі. До сих пір думаю про це. Не можу повірити в те, що трапилося і намагаюся з'ясувати, як це сталося. Я той, ким є – Деонтей "Бронзовий бомбардувальник" Вайлдер. Чому б мені не хотіти третього бою? Він знає, що це був не я. Я знаю. Це не був реальний Деонтей Уайлдер, щось пішло не так. Але зараз у мене більше вогню. Це фінальна битва", – сказав Вайлдер в подкасті Premier Boxing Champions.

Раніше подібну версію озвучив і легендарний Майк Тайсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці технічним нокаутом.

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