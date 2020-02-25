Деонтей Вайлдер заявив, що зазнав поразки в матчі-реванші проти Тайсона Ф'юрі через занадто важкий костюм, в якому він виходив на ринг.
"Справа в тому, що мій костюм був занадто важким. У мене не було рухливості в ногах з самого початку поєдинку. До третього раунду вони вже мене не слухалися. Я приміряв костюм тільки раз – в ніч перед боєм, але не думав, що він буде таким важким. Він важив 18 з гаком кілограм разом із шоломом і батарейками", – розповів Уайлдер в телефонному інтерв'ю інформагентству YahooSports.
Деонтей Уайлдер в костюмі
Він також залишився вкрай незадоволений тим, що його другий тренер Марк Бреланд викинув рушник на ринг, оскільки боксер неодноразово говорив членам своєї команди, що ні в якому разі не хоче відмовлятися продовжувати бій.
Нагадаємо, що матч-реванш між британським і американським боксерами завершився достроковою перемогою Ф'юрі в сьомому раунді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі може бути серйозно оштрафований за те, що спробував смак крові Деонтея Вайлдера в одному з моментів поєдинку.
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