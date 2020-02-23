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23 лютого • оновлено в 09:30
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Вайлдер госпіталізований після бою з Ф'юрі

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Американський суперважкоатлет Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) був госпіталізований після поразки від Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і пропустив традиційну прес-конференцію.

Ф'юрі - Вайлдер 2

Ф'юрі - Вайлдер 2

Як повідомляє журналіст Стів Кім, 34-річний Вайлдер повинен пройти обстеження після бою, в якому він двічі був відправлений в нокдаун.

Новини
Вайлдер - Ф'юрі 2: опубліковані кращі моменти бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого Британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
реванш Вайлдер – Ф'юрі
Особи
Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
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