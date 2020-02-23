Вайлдер госпіталізований після бою з Ф'юрі

Американський суперважкоатлет Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) був госпіталізований після поразки від Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і пропустив традиційну прес-конференцію.
Ф'юрі - Вайлдер 2
Як повідомляє журналіст Стів Кім, 34-річний Вайлдер повинен пройти обстеження після бою, в якому він двічі був відправлений в нокдаун.
Being told that Deontay Wilder will not be attending the post-fight presser. He is going to the hospital ... #boxing # WilderFury2- Steve Kim (@StevESPNKim) February 23, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого Британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.
12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.
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