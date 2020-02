Вайлдер госпіталізований після бою з Ф'юрі

Американський суперважкоатлет Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) був госпіталізований після поразки від Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і пропустив традиційну прес-конференцію.

Як повідомляє журналіст Стів Кім, 34-річний Вайлдер повинен пройти обстеження після бою, в якому він двічі був відправлений в нокдаун.

