Вайлдер - Ф'юрі 2: онлайн відеотрансляція бою-реваншу

британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) проводить бій-реванш з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-0-1, 41 КО).

Поєдинок знаменитих боксерів пройде на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. Початок показу приблизно о 06:00 ранку неділі, 23 лютого. Час київський.

Плеєр з телетрансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку бою. Слідкуйте за оновленням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і Вайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Нагадаємо, що британець вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона.

Відзначимо, що 20 лютого Вайлдер і Тайсон Ф'юрі провели гарячу фінальну пресконференцію, спершу обмінявшись образами під час вступного слова, а потім почавши штовхатися. В результаті конфлікту Вайлдера і Ф'юрі на сцені з'явилися представники їх команд і охоронці, яким вдалося запобігти початку бійки.

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