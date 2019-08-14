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В Усика висловилися про скасування бою з Такамом

1.9т Читати матеріал російською

Промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн підтвердив інформацію ЗМІ про те, що першим суперником нашого співвітчизника у суперважкій вазі може стати не Карлос Такам.

За словами британського менеджера, камерунець дійсно підписав контракт із компанією Star Boxing, що ускладнює проведення його бою з Усиком.

"Бій Усик – Такам поки не оформлено офіційно. Ми розглядаємо його, але Такам підписав контракт із Джо ДеГардія. Чесно кажучи, зараз я не впевнений, що цей поєдинок відбудеться", – сказав Хірн у інтерв'ю iFL TV.

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Олександр Усик

Олександр Усик

кадр із відео

Зазначимо, що спочатку бій Усик – Такам мав відбутися 25 травня, але був скасований через травму українського ексчемпіона світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерація боксу (IBF) влаштувала підставу Олександру Усику через реванш Джошуа – Руїс.

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Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр Усик Едді Хірн Карлос Такам
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