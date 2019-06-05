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В Усика висловилися про реванш Джошуа – Руїс: спортивні підсумки 4 червня

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Промоутер Олександра Усика зробив заяву про реванш британця Ентоні Джошуа і мексиканця Енді Руїса, а ЗМІ розкрили дані про тренера "Динамо". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 4 червня.

Крім того, українська чемпіонка знялася топлес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Особи
Енді Руїс-молодшийЕнтоні ДжошуаОлександр УсикПаулу Фонсека
Теги
ФК ШахтарФК Динамо КиївДонбас Арена
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