В Усика висловилися про реванш Джошуа – Руїс: спортивні підсумки 4 червня

Промоутер Олександра Усика зробив заяву про реванш британця Ентоні Джошуа і мексиканця Енді Руїса, а ЗМІ розкрили дані про тренера "Динамо". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 4 червня.
Крім того, українська чемпіонка знялася топлес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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