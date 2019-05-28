В Усика та Ломаченка виступили з різкою заявою: спортивні підсумки 27 травня

У командах Олександра Усика та Василя Ломаченка звинуватили у брехні ЗМІ, а президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився незрозумілою забороною для спортсменів. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 27 травня.

Крім того, збірна України вийшла до плей-офф молодіжного чемпіонату світу з футболу. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

"Є брехнею": в Усика та Ломаченка зробили різку заяву

Лукашенко ввів абсурдну заборону для білоруських спортсменів

Україна достроково вийшла до плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20

"Реал" прийняв остаточне рішення щодо Луніна

"Все, до побачення!" Головний тренер України U-20 психанув після матчу чемпіонату світу з футболу

"Якщо дозволите": Ахметов вперше розповів, як пішов Ракицький

"Манчестер Сіті" хоче купити захисника "Динамо"

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!