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В Усика та Ломаченка виступили з різкою заявою: спортивні підсумки 27 травня

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У командах Олександра Усика та Василя Ломаченка звинуватили у брехні ЗМІ, а президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився незрозумілою забороною для спортсменів. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 27 травня.

Крім того, збірна України вийшла до плей-офф молодіжного чемпіонату світу з футболу. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоАндрiй Лунiн
Теги
Молодіжна збірна України з футболуФК ШахтарРеал Мадрид
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