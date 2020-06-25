Український актор Олексій Горбунов заявив, що знамениті боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко вiдчули на собi улюблене заняття українського народу гнобити кращих представників країни.

Відомий майстер екрану підтримав спортсменів, так як є їх прихильником і фанатом, а на реакцію громадськості йому все одно.

"Я людина творча і на своїй шкурі це відчув. Я щось сказав, і починають обсмоктувати з усіх боків. Якого х**? Ви дивіться, що я роблю. У нас улюблена забава – е*ашити найкращих. Це з радянського часу пішло - е**шити кращих. Вони е**шат тих, хто кращий в цій країні, і з прапором України всьому світу показують, що ми і битися вміємо, співати і в кіно можемо зніматися", – сказав Горбунов на Youtube-каналі "Спортарена".

За словами актора, Усик має повне право на свої висловлювання.

"Усик не має права сказати, що він думає? Він, бл*** світового імені спортсмен. Вибачте, за мій французький, бл***. Він має право говорити те, що він вважає за потрібне. Він – не політик. Це політики нехай за базаром стежать. А спортсмени і актори нехай говорять, що вони думають, стверджуючи, що "це моя особиста думка", – підсумував Горбунов.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець" за "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора) і маніпуляції суспільно значущою інформацією".

Пізніше колишня чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб назвала Олександра Усика і Василя Ломаченка агентами Кремля.