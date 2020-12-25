В США помер триразовий чемпіон світу з боксу: спортивні підсумки 24 грудня

У США помер триразовий чемпіон світу з боксу Френкі Рендалл, а Артем Мілевський повернувся до української Прем'єр-ліги.

Крім того, Василь Ломаченко знову звернувся до Теофімо Лопесу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 24 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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