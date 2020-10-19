У Росії назвали сумним суддівство бою Ломаченко – Лопес

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов назвав сумним суддівство поєдинку українця Василя Ломаченка проти американця Теофіма Лопеса.

Російський функціонер зазначив, що його засмутила поразка нашого ексчемпіона, а причиною назвав упереджене ставлення суддів.

"Особисто моя думка – дуже сумно, коли так судді судять. Видно було, що Василь виграв. Не треба жити американською мрією, треба досягати своєї мети. Там треба достроково вигравати, дуже грубе суддівське рішення. У професійному боксі не переглядають, це вже не повернеш, треба готуватися до реваншу. Нагадало мені бій Головкіна та Альвареса. У Василя ще все попереду, але у реванші, якщо не достроково, буде важко перемогти. Дуже сумне суддівство, дуже засмутився", – цитує Кремльова ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко не погодився з результатом бою з Теофімо Лопесом. Український боксер висловив упевненість в тому, що він був сильнішим у другій половині поєдинку.