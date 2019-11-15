"В принципі не знав": Ломаченко зробив відверте зізнання про єдину поразку в кар'єрі

Український суперчемпіон Василь Ломаченко зізнався, що поразка від мексиканця Орландо Салідо стала для нього відправною точкою до майбутніх успіхів.

За словами нашого боксера, завдяки тому поєдинку він отримав цінний досвід, який допоміг йому розвиватися в професіоналах.

"Найскладнішим поєдинком, напевно, був бій з Салідо, який я програв. Тоді проблема була в тому, що я боксував з чемпіоном світу, а я тільки перейшов в професіонали і, в принципі, не до кінця всі тонкощі професійного боксу розумів і знав. Можна сказати, що це був гіркий досвід, який надалі розкрив мене як професіонала. Салідо вже зав'язав з боксом, тому реваншу не буде", – сказав Ломаченко в ефірі радіо "Кордон".

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Ломаченко (праворуч) в бою з Салідо Top Rank

Нагадаємо, в березні 2104 року Василя програв Салідо роздільним рішенням суддів (115-113, 113-115, 112-116). При цьому мексиканець під час бою кілька разів вдарив суперника нижче пояса, проте рефері ніяк не реагував на ці порушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада (WBC) висловила захоплення роботою батька та тренера Василя Ломаченка Анатолія Миколайовича.

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