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11 лютого • оновлено в 22:36
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"В пекло і назад": Чісора розкрив секрет перемоги над Усиком

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Британський суперважковаговик Дерек Чісора, який швидше за все стане наступним суперником Олександра Усика, розповів, що для перемоги над українцем необхідно перебувати у відмінній фізичній формі.

"Можливо його суперники й намагалися агресивно атакувати. Але "намагалися" тут – ключове слово. Вони не мали достатнього рівня фізичної підготовки, щоб провести бій такого рівня в одному ритмі. Ти можеш провести чотири, п'ять, шість раундів, а Усик буде продовжувати танцювати навколо тебе. Тактика на бій – відправитися в пекло та повернутися назад", – заявив Чісора в інтерв'ю SkySports.

Дерек Чісора

Дерек Чісора

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Нагадаємо, що відомий промоутер компанії Matchroom Boxing Едді Хірн заявив, що поєдинок українця проти британського суперважковаговика Дерека Чісори буде перенесений через травму нашого співвітчизника, і назвав орієнтовну дату бою. Варто відзначити, що раніше зустріч двох боксерів планувалася на березень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про травму українського боксера.

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Особи
Дерек Чісора Олександр Усик
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