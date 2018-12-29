''У квітні або травні'': в команді боксера з оточення Путіна зробили заяву про бій з Усиком

Російський важковаговик Денис Лебедєв продовжує сподіватися на проведення чемпіонського бою з Олександром Усиком. Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала українця провести захист титулу з "чемпіоном у відпустці" до 10 березня 2019 року.

За словами менеджера боксера з руху Putin Team Вадима Корнілова, в команді "десантника" чекають на рішення нашого співвітчизника. "Наскільки я знаю, він прийме рішення вже після Нового року – буде він залишатися в цій ваговій категорії або перейде в іншу. А поки свята, всі відпочивають, і ми чекаємо, які будуть у Олександра плани. Лебедєв не проти зустрітися з Усиком. У той же час він хотів би повернутися на ринг у квітні або травні наступного року", – заявив Корнілов виданню "Р-Спорт".

Олександр Усик і Денис Лебедєв "Спорт-Експрес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив про готовність битися з Денисом Лебедєвим за наявності вигідного фінансового пропозиції з боку російського боксера.