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''У квітні або травні'': в команді боксера з оточення Путіна зробили заяву про бій з Усиком

2.5тЧитати матеріал російською

Російський важковаговик Денис Лебедєв продовжує сподіватися на проведення чемпіонського бою з Олександром Усиком. Всесвітня боксерська асоціація зобов'язала українця провести захист титулу з "чемпіоном у відпустці" до 10 березня 2019 року.

За словами менеджера боксера з руху Putin Team Вадима Корнілова, в команді "десантника" чекають на рішення нашого співвітчизника. "Наскільки я знаю, він прийме рішення вже після Нового року – буде він залишатися в цій ваговій категорії або перейде в іншу. А поки свята, всі відпочивають, і ми чекаємо, які будуть у Олександра плани. Лебедєв не проти зустрітися з Усиком. У той же час він хотів би повернутися на ринг у квітні або травні наступного року", – заявив Корнілов виданню "Р-Спорт".

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Олександр Усик і Денис Лебедєв

Олександр Усик і Денис Лебедєв

"Спорт-Експрес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик заявив про готовність битися з Денисом Лебедєвим за наявності вигідного фінансового пропозиції з боку російського боксера.

Особи
Денис ЛебедєвОлександр Усик
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
усик отправь кокошника вместе с командой в нокаут
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