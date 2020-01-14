"В дурку!" Усика загнобили в мережі за пораду "не поділяти на московських"

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) викликав гнів інтернет-користувачів своєю заявою, в якiй розповів, як досягти миру в нашій країні.

"Знайшовся великий рятівник нації, який сам, як і його дружбан Лома своєю поведінкою і фразочками точно працюють не на мир у країні", "В дурку! З водою там, сподіваюся, допоможуть", "У нас йде війна, а ми повинні "радіти життю і кидатися сніжками", по-перше снігу немає а по-друге нічому радіти. Гинуть люди які захищають нашу країну", - пишуть користувачі.

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

(c)tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) зробив відверту заяву про Бога, чим викликав потік гнівних коментарів у мережі.

Крім того, кримчанин висловив захоплення главою УПЦ МП Онуфрієм.

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