В Англії несподівано скасували бій знаменитих суперваговиків

Поєдинок у суперважкій вазі між ексчемпіоном світу Джозефом Паркером із Нової Зеландії та знаменитим Дереком Чісорою з Англії було скасовано.

Бій мав відбутися 26 жовтня на O2 Arena в Лондоні, проте команда британця прийняла рішення відмовитися від виходу на ринг. Причиною стала хвороба боксера, через яку він протягом двох тижнів пропускав тренувальний табір.

"Після проведеного медичного обстеження лікарі постановили, що Паркер не в змозі тренуватися або провести бій. Це означає, що він змушений знятися з поєдинку проти Дерека Чісори 26 жовтня", – йдеться в заяві команди новозеландського суперваговика.

Зазначимо, що колишньому британському противнику Віталія Кличка зараз екстрено підшукують нового суперника.

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