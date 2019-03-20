"Вже не той": чемпіон світу прокоментував чутки про бій з Кличком

Володар пояса Всесвітньої боксерської ради (WBC) у суперважкій вазі Деонтей Уайлдер висловився з приводу можливого бою проти українця Володимира Кличка.

Непереможений американець хоче провести поєдинок проти легендарного боксера, проте після того, як той набере форму після дворічної відсутності.

"Я поки не збираюся битися з Кличком. Я повинен подивитися, в якій він формі, дозволити йому повернутися. Він два роки тому боровся з Ентоні Джошуа. Відтоді він був відсутній і йому довелося відновлювати свої сили. Він не може так довго жити тільки за рахунок свого імені. Він уже не той, яким був колись", - цитує Уайлдера metro.co.uk.

Володимир Кличко і Деонтей Уайлдер Boxing Scene

Проте, американський супертяж віддав належне українській легенді.

"Я не можу сказати, що він колись був великим, він усе ще великий, він – Кличко. Він робив неймовірні речі в своїй кар'єрі і цього у нього не відняти. Навіть коли я був із ним у таборі, я дізнався багато речей від нього", - захопився нашим боксером Уайлдер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Кличко отримав від DAZN нову фантастичну пропозицію щодо свого повернення на ринг. Попередньо планувалося, що перший поєдинок українець може провести 25 травня або 1 червня.

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