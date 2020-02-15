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15 лютого • оновлено в 11:00
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"Узбецький Ломаченко" знищив суперника за один раунд: відео нокауту

1.7т
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Чемпіон Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Continental Americas у другій середній вазі Бектемір Мелікузієв здобув переконливу перемогу над мексиканцем Оскаром Кортесом.

Мелікузієв, якого називають узбецьким Ломаченком, знищив суперника всього за дві хвилини.

Узбек з перших секунд зайняв центр рингу та почав пристрілюватись. Вже до кінця першої хвилини Бектемір знайшов проблеми в захисті суперника і підключив ударну ліву руку. Спочатку чемпіон відправив опонента в нокдаун серією з двох хуків.

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Після того, як Кортес зумів піднятися на рахунок дев'ять, Мелікузієв пішов добивати суперника. Підсумком бою став потужний удар по печінці мексиканця і рефері був змушений зупинити поєдинок. Таким чином, "узбецький Ломаченко" здобув свою шосту перемогу на професійному ринзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василь Ломаченко Боб Арум назвав орієнтовну дату бою українця з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
WBA
Особа
Василь Ломаченко
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