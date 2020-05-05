"Увійти не в ті двері": Усик показав, як буде бити критиків

Український боксер Олександр Усик, якого часто критикують в соціальних мережах, опублікував відео, в якому закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою.

Ролик в Instagram починається з бою українця по телевізору. Тренер Усика Сергій Лапін, який грає роль "диванного експерта", невдоволено коментує те, що відбувається на рингу, але, відкривши одну з дверей у себе вдома, сам опиняється в суперниках Олександра. Усик з першого удару "вимикає йому світло" і звертається до тих, хто його критикує.

Олександр Усик

"Друзі, вихід є завжди, але стежте за тим, які двері ви відкриваєте і куди ви заходите", – каже боксер на відео, яке закінчується написом "Слідкуйте за своєю поведінкою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик звернувся до українців, які не вірять в Бога.