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5 травня • оновлено в 18:20
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"Увійти не в ті двері": Усик показав, як буде бити критиків

3.4т
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Український боксер Олександр Усик, якого часто критикують в соціальних мережах, опублікував відео, в якому закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою.

Ролик в Instagram починається з бою українця по телевізору. Тренер Усика Сергій Лапін, який грає роль "диванного експерта", невдоволено коментує те, що відбувається на рингу, але, відкривши одну з дверей у себе вдома, сам опиняється в суперниках Олександра. Усик з першого удару "вимикає йому світло" і звертається до тих, хто його критикує.

Олександр Усик

Олександр Усик

"Друзі, вихід є завжди, але стежте за тим, які двері ви відкриваєте і куди ви заходите", – каже боксер на відео, яке закінчується написом "Слідкуйте за своєю поведінкою".

🚪🥊😅 #TeamUsyk

Публікація від Usyk Aleksandr (@usykaa)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Усик звернувся до українців, які не вірять в Бога.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
То, шо оно чмo, ясно и без этих доказательств!
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2
2
Wick John
Wick John
Кризский Игорь, вумный пи.дар открыл пасть и хрюкает
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0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кацaп Кацaпыч, Ватаголовый умничает. Перлы выдает, это тикой себе Иммануил Кан.
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