"Ускладнює завдання": найбажаніший суперник Ломаченка відзначив особливість українця

Американець Майкі Гарсія, який є найбажанішим суперником Василя Ломаченка, вважає, що нашому чемпіону буде непросто в поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

При цьому, на думку боксера з США, український боксер є вразливим, так як змушений битися проти більших опонентів.

Василь Ломаченко Top Rank

"Ломаченко – краще як боєць, і він повинен перемогти. Але коли він бився з Хорхе Лінаресом, досвідченим бійцем, таким же, як і він, у нього були складнощі. Ломаченко не був таким домінуючим, як зазвичай. Кемпбелл також досвідчений і талановитий. І він натуральний легкоатлет, він більший. Це ускладнює завдання Василю Ломаченку, який, я вважаю, виглядає краще в більш дрібних вагових категоріях. Він примушує себе виступати в легкій вазі, й інші бійці, такі як Люк, мають шанс. Він більший, і він також талановитий. У цьому його шанс", – цитує Гарсію vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум назвав дату бою Ломаченко – Кемпбелл, на кону якого буде стоять пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі, залишений вакантним саме Гарсією.

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