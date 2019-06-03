ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Ускладнює завдання": найбажаніший суперник Ломаченка відзначив особливість українця

637Читати матеріал російською

Американець Майкі Гарсія, який є найбажанішим суперником Василя Ломаченка, вважає, що нашому чемпіону буде непросто в поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

При цьому, на думку боксера з США, український боксер є вразливим, так як змушений битися проти більших опонентів.

Новини
Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою за три чемпіонські пояси

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Top Rank

"Ломаченко – краще як боєць, і він повинен перемогти. Але коли він бився з Хорхе Лінаресом, досвідченим бійцем, таким же, як і він, у нього були складнощі. Ломаченко не був таким домінуючим, як зазвичай. Кемпбелл також досвідчений і талановитий. І він натуральний легкоатлет, він більший. Це ускладнює завдання Василю Ломаченку, який, я вважаю, виглядає краще в більш дрібних вагових категоріях. Він примушує себе виступати в легкій вазі, й інші бійці, такі як Люк, мають шанс. Він більший, і він також талановитий. У цьому його шанс", – цитує Гарсію vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум назвав дату бою Ломаченко – Кемпбелл, на кону якого буде стоять пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в легкій вазі, залишений вакантним саме Гарсією.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особи
Василь ЛомаченкоМайкі Гарсія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки