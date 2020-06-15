Усику знайшли нового суперника

Знаменитий промоутер Боб Арум заявив, що Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на поєдинок проти Ентоні Джошуа за титул WBO, міг би спочатку побитися з Ділліаном Уайтом.

Британський боксер повинен провести бій за пояс чемпіона світу за версією WBC проти Тайсона Ф'юрі, який раніше повідомив про те, що вони з Джошуа домовилися про проведення двох поєдинків між собою в 2021 році.

"Не варто форсувати організацію обов'язкових боїв, оскільки через коронавірус боксери більшу частину року не мають можливості вийти на ринг. Уайт може побитися за титул "тимчасового" чемпіона або взяти участь в іншому поєдинку. Він міг би зустрітися з Олександром Усиком, щоб у нас з'явився справжній претендент (на бій з переможцем Джошуа – Ф'юрі – Ред.)", – цитує слова Арума видання talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент WBO Пако Валькарсель заявив, що переможець двоматчевого протистояння між Джошуа і Ф'юрі повинен буде провести обов'язковий захист титулу проти Усика.