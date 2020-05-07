Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев заявив, що в Росії пишаються Олександром Усиком та Василем Ломаченком та після включення українських боксерів в базу "Миротворець" готові допомогти їм з російським громадянством.

"У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків на Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. I готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", – цитує Кремлева СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченка заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.