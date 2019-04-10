Усику поставили жорсткі умови: спортивні підсумки 9 квітня

Української боксеру Олександру Усику поставили жорсткі умови для проведення мегафайту, а екс-футболіст збірної України Артем Федецький розкритикував Ярослава Ракицького за перехід у "Зеніт". OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 9 серпня.

Крім того, популярна спортивна телеведуча з Росії похвалилася новим фото топлес. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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