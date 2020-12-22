Усику передбачили провал проти великих боксерів

Менеджер британського суперважковаговика Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сем Джонс упевнений, що українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) чекає невдача в бою проти великих боксерів.

Джонс заявив, що в першій їхньої зустрічі в напівпрофесійнiй лізі WSB Усик виграв лише завдяки своїм навичками.

"Якщо ви подивитеся бій, Джо постійно був сконцентрований. Тоді Джо був юним і недосвідченим, в той час, як у Усика був уже пристойний "багаж" майстерності. Джо набагато більший, ніж Дерек Чісора, і б'є набагато сильніше. Незважаючи на те, що Джо списали б з рахунків в їх потенційному бою, я впевнений, що він переміг би Усика. Олександр – геній, я люблю дивитися на нього, він, мабуть, найвеличніший важковаговик усіх часів. Але проти справжніх великих боксерів його чекає провал. А Джо справжній великий хлопчик, який поб'є Усика", – цитує Джойса Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сем Джонс заявляв, що з Джойсом хочуть провести бій проти кримчанина і вже повідомили про це своєму промоутеру Френку Уоррену.

29 листопада Джойс нокаутував Даніеля Дюбуа в десятому раунді і став чемпіоном Європи. Після перемоги Джо викликав на бій Усика.