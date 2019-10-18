Усику хочуть зірвати чемпіонський бій: спортивні підсумки 17 жовтня

Американський боксер Патрік Дей помер після нокауту в бою, який пройшов в андеркарті вечора боксу Усик – Візерспун, а тренер збірно Португалії безглуздо виправдався за поразку від України.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 17 жовтня.

Крім того, Олександр Усіку хочуть зірвати чемпіонський супербій. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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