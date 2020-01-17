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17 січня • оновлено в 14:43
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Усику – 33: у мережі показали всі нокаути українського боксера

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У п'ятницю, 17 січня боксеру-суперваговику, одному з найвідоміших спортсменів України Олександру Усику виповнилося 33 роки.

Олександр Усик

Олександр Усик

twitter.com

Усик є олімпійським чемпіоном 2012 року (до 91 кг) і чемпіоном світу 2011 року серед любителів (до 91 кг).

Почавши професійну кар'єру в 2013 році, Усик досі є непереможеним: українець провів 17 поєдинків, кожен із яких завершувався на його користь, водночас у 13 випадках наш співвітчизник досягав дострокового завершення бою нокаутом.

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Усика "прокотили" з одним чемпіонським боєм

У мережі згадали всі нокаути Олександра Усика, об'єднавши їх в одному відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше боксер Олександр Усик запропонував свою версію того, як досягти миру в Україні.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Олександр Усик
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Хо Хол
Хо Хол
Тю, выж его недавно оскорбляли за его слова о дружбе с Россией. Вы уж определитесь.
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