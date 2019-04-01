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Усика викинули з рейтингу WBA

2.7тЧитати матеріал російською

Абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика виключили з рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Це сталося після того, як українець відмовився від свого пояса та бою з російським "чемпіоном у відпустці" Денисом Лебедєвим.

В оновленому списку кращих важкоатлетів за версією організації Усик не значиться в топ-15. Водночас вказується, що Олександр продовжує утримувати пояси Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і Міжнародної федерації боксу (IBF).

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Олександр Усик

Олександр Усик

Крім того, Усика не стали включати в рейтинг суперважкої вагової категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик вперше розповів про свою підготовку до дебюту в хевівейті й поєдинку проти камерунця Карлоса Такама.

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Тема
WBA
Особа
Олександр Усик
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