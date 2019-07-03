Усика викинули з боксерського рейтингу

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) покинув рейтинг IBF.

Останній бій наш співвітчизник провів майже вісім місяців тому і в середині червня відмовився від пояса IBF. Організація відреагувала на рішення Усика і прибрала його з оновленого рейтингу, повідомляє XSPORT.

Тепер в рейтингу IBF залишилося лише два українця:

1. Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) – середня вага;

7 (+1). Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО) – друга найлегша вага.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) надав Олександру статус "чемпіона у відпустці". А від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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