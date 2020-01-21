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21 січня • оновлено в 10:05
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Усика "відправили" на Донбас: спортивні підсумки 20 січня

1.1т
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Український суперваж Олександр Усик розбурхав мережу, виклавши фото зі зброєю, а київське "Динамо" здобуло першу перемогу у 2020 році.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 20 січня.

Крім того, у турецькому футболі трапився курйозний випадок із вилученням воротаря за два відбитих пенальті. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тайсон Ліонель Мессі Ярослав Ракицький Олександр Усик
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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