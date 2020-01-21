Усика "відправили" на Донбас: спортивні підсумки 20 січня

Український суперваж Олександр Усик розбурхав мережу, виклавши фото зі зброєю, а київське "Динамо" здобуло першу перемогу у 2020 році.

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Крім того, у турецькому футболі трапився курйозний випадок із вилученням воротаря за два відбитих пенальті. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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