Усика відфутболили: названо суперника переможця реваншу Джошуа – Руїс

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв проведе бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїса.

Про це заявив промоутер жертви Володимира Кличка Боб Арум. При цьому легендарний американець, який також веде справи Василя Ломаченка, не згадав обов'язкового претендента на чемпіонський бій по лінії Всесвітньої боксерської організації Олександра Усика.

Джошуа – Руїс

"Вірю, що Руїс переможе Джошуа і в другому поєдинку. А далі він зобов'язаний дати бій Пулєву. У лютому 2020 року Уайлдер зобов'язаний дати бій Тайсону Ф'юрі. А потім вони проведуть ще одну сутичку незалежно від того, хто переможе в лютому. Контракти підписані. Крапка. Тому немає ніякого сенсу говорити про те, що Руїс битиметься з кимось іншим", – цитує Арума vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі образливо висловився на адресу Олександра Усика.

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