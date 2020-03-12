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12 березня • оновлено в 21:52
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Усика в масці від коронавiрусу засікли в аеропорту

2.9т
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Непереможного українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) засікли в аеропорту Лондона, куди він прилетів на пресконференцію напередодні бою з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Кримчанин був у медичній масці, яка була стилізована під маску якогось супергероя.

🇺🇦 🛬 🇬🇧 @usykaa lands in London for tomorrow's #UsykChisora launch press conference 👀

Публікація від Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні про бій Усик – Чісора було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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Читайте всі новини по темі "Усик - Чiсора" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
Місце
Англія Лондон
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