Усика в масці від коронавiрусу засікли в аеропорту

Непереможного українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) засікли в аеропорту Лондона, куди він прилетів на пресконференцію напередодні бою з Дереком Чісорою (32-9, 23 КО).

Кримчанин був у медичній масці, яка була стилізована під маску якогось супергероя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні про бій Усик – Чісора було оголошено офіційно. Зустріч відбудеться 23 травня на арені "O2" в Лондоні.

27 жовтня Чісора достроково переміг Девіда Прайса на вечорі боксу в Лондоні.

13 жовтня Усик перемогою технічним нокаутом дебютував у суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник у США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

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