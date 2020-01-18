Усика в Києві зупинила поліція – опубліковано відео

Непереможного українського боксера Олександра Усика, який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція.

"Ми присутні під час унікальної ситуації. Співробітники поліції та Олександр Усик – спілкування", – прокоментував епізод автор ролика.

"Як у вас справи?" – поцікавився поліцейський, попросивши технічний паспорт на транспортний засіб і права. На законний інтерес Усика про причини зупинки, коп відповів, що його Lexus є дуже популярною маркою серед викрадачів.

Перед тим, як відпустити боксера, правоохоронець попросив зробити спільне фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик згадав про незвичайний випадок на дорозі, під час якого його послав пішохід-порушник.

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