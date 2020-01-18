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18 січня • оновлено в 16:32
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Усика в Києві зупинила поліція – опубліковано відео

7.7т
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Непереможного українського боксера Олександра Усика, який їхав на своїй машині по Києву, зупинила патрульна поліція.

"Ми присутні під час унікальної ситуації. Співробітники поліції та Олександр Усик – спілкування", – прокоментував епізод автор ролика.

"Як у вас справи?" – поцікавився поліцейський, попросивши технічний паспорт на транспортний засіб і права. На законний інтерес Усика про причини зупинки, коп відповів, що його Lexus є дуже популярною маркою серед викрадачів.

Перед тим, як відпустити боксера, правоохоронець попросив зробити спільне фото.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик згадав про незвичайний випадок на дорозі, під час якого його послав пішохід-порушник.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
Місце
Україна Київ
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