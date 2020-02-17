Усика та Ломаченка назвали в Росії фантомасами

Російський боксер Юрій Кашинський назвав українців Василя Ломаченка та Олександра Усика найсильнішими, незалежно від вагової категорії.

На думку представника крузервейта, наші співвітчизники випереджають всіх за рівнем майстерності та боксерського інтелекту.

"Усика, якщо взяти, то він просто фантомас. Але він представник моєї ваги. Ломаченко, можливо, ще більше фантомас. Вони – два фантомаси, я їх забираю в сторону, тому що вони просто інші. На голову всіх вище – в плані мислення і всього іншого. Молодці хлопці. Можливо, їх рано чи пізно, грубо кажучи, "переваляють", тому що це бокс, але наразі вони просто інші", – заявив Кашинський в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом. Промоутер Боб Арум раніше назвав дату бою Ломаченко – Лопес.

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