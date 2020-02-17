Головна Новини
17 лютого • оновлено в 20:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Усика та Ломаченка назвали в Росії фантомасами

1.4т
Читати матеріал російською

Російський боксер Юрій Кашинський назвав українців Василя Ломаченка та Олександра Усика найсильнішими, незалежно від вагової категорії.

На думку представника крузервейта, наші співвітчизники випереджають всіх за рівнем майстерності та боксерського інтелекту.

Новини
Усик виступив із важливою заявою щодо свого здоров'я

"Усика, якщо взяти, то він просто фантомас. Але він представник моєї ваги. Ломаченко, можливо, ще більше фантомас. Вони – два фантомаси, я їх забираю в сторону, тому що вони просто інші. На голову всіх вище – в плані мислення і всього іншого. Молодці хлопці. Можливо, їх рано чи пізно, грубо кажучи, "переваляють", тому що це бокс, але наразі вони просто інші", – заявив Кашинський в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з американцем Теофімо Лопесом. Промоутер Боб Арум раніше назвав дату бою Ломаченко – Лопес.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Марко Чеккинато
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Фелипе Мелигени
Победа Доминика Тима с форой в -7,5 гейма
2.10 Сделать ставку
Хауме Муньяр
VS
Сальваторе Карусо
Победа Сальваторе Карусо с форой в +3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Джанлука Магер
VS
Каспер Рууд
Победа Каспера Рууда со счетом 2:0
1.80 Сделать ставку
Жоао Домингеш
VS
Педро Соуза
Победа Педро Соузы с форой в +2,5 гейма
1.83 Сделать ставку
Аттила Балаш
VS
Пабло Куэвас
Победа Пабло Куэваса с форой в -4,0 гейма
1.84 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Уго Умбер
Победа Кайла Эдмунда с форой в +0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Андреас Сеппи
VS
Милош Раонич
Победа Милоша Раонича с форой в -4,0 гейма
1.97 Сделать ставку
Хенри Лааксонен
VS
Стив Джонсон
Победа Стива Джонсона с форой в -3,5 гейма
1.79 Сделать ставку
Ник Кирьос
VS
Томми Пол
Победа Ника Кирьоса с форой в -3,0 гейма
1.94 Сделать ставку