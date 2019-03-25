Усика позбавлять чемпіонського пояса заради боксера з команди Путіна

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) позбавить українця Олександра Усика чемпіонського пояса у важкій вазі і віддасть його росіянину Денису Лебедєву.

"Швидше за все, Лебедєв буде відновлений у статусі чемпіона світу і захистить свій титул влітку", - цитує менеджера Лебедєва Вадима Корнілова агентство РІА Новини.

Олександр Усик

Промоутерські торги за цим боєм призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 000 доларів. Розподіл гонорарів відбудеться таким чином, що Усик отримає 75% доходів, а Лебедєв – 25%.

39-річний боксер з Putin Team на даний момент є "чемпіоном у відпустці" за версією WBA у важкій вазі. На професійному рингу провів 34 бої. 32 з них виграв.

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25 листопада Усика зобов'язали провести захист титулу в бою з Лебедєвим, проте український чемпіон збирається дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

У США майбутній поєдинок нашого чемпіона потрапив під серйозну роздачу. Крім того, букмекери вже назвали фаворита бою Усик – Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Олександра Усика назвав ймовірну дату проведення поєдинку проти британського чемпіона Ентоні Джошуа.

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