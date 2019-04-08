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Усика послав порушник ПДР: спортивні підсумки 7 квітня

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Донецький "Шахтар" вибив київське "Динамо" з розіграшу Кубка України, а Олександр Усик зіткнувся з хамством на дорогах. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 квітня.

Крім того, лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко отримав невтішні новини в Англії. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кубок України з футболу
Особа
Олександр Усик
Теги
БК Динамо КиївФК Шахтар
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