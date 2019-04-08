Усика послав порушник ПДР: спортивні підсумки 7 квітня

Донецький "Шахтар" вибив київське "Динамо" з розіграшу Кубка України, а Олександр Усик зіткнувся з хамством на дорогах. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 квітня.

Крім того, лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко отримав невтішні новини в Англії. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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