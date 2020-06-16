Усика порівняли з Ємельяненком: спортивні підсумки 15-червня

ЗМІ розкрили подробиці проведення матчу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург", а Олександра Усика порівняли в мережі з Олександром Емельяненком.

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Крім того, легенда "Спартака" Юрій Гаврилов висловився про ДТП з Михайлом Єфремовим. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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