Усика порівняли з Ємельяненком: спортивні підсумки 15-червня
ЗМІ розкрили подробиці проведення матчу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург", а Олександра Усика порівняли в мережі з Олександром Емельяненком.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 15 червня.
Крім того, легенда "Спартака" Юрій Гаврилов висловився про ДТП з Михайлом Єфремовим. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
ЗМІ дізналися про рішення УЄФА щодо матчу "Шахтаря" з "Вольфсбургом"
Єфремову влаштували публічний суд, – легенда "Спартака" про ДТП з актором
Усика порівняли з Ємельяненком після його нових фото в Instagram
Збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20, здобувши вольову перемогу в фіналі
Гравець "Динамо" розлучився з яскравою моделлю: фото красуні
Російська чемпіонка Туктамишева відреагувала на критику "роздягнених фоток"
Два футболіста УПЛ претендують на звання найкращого молодого гравця 2020 року