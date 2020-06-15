Усика порівняли з Ємельяненком після його нових фото в Instagram

Олександр Емельяненко, Олександр Чеканов Бокс 21:33, 15.06.2020 Оновлено: 22:11, 15.06.2020

Український боксер Олександр Усик розвеселив своїх шанувальників, виклавши нові фото в соціальній мережі Instagram.

Супертяж показав фанатам зміну іміджу після того, як в Україні було послаблено карантин через пандемію коронавірусу. Олександр побував у перукарні, після чого наочно продемонстрував зміни у зовнішності.

Український супертяж показав, як заріс на карантині
Instagram Олександра Усика
Олександр Усик похвалився зміною іміджу
Instagram Олександра Усика

На одному знімку Усик зобразив себе з бородою і густою шевелюрою на голові, а на іншому – вже гладко поголеним і підстриженим. Усик попросив фанатів вибрати, який із варіантів йому личить найбільше. У відповідь десятки любителів боксу порівняли українця з російським боксером змішаних єдиноборств Олександром Ємельяненком.

Фанати порівняли Усика з Олександром Ємельяненкои
Instagram Олександра Усика
Усик викликав захват фанатів у мережі
Instagram Олександра Усика
Фанати відреагували на зміну Усиком іміджу
Instagram Олександра Усика
В Instagram обговорюють новий образ Усика
Instagram Олександра Усика
Український боксер попросив фанатів оцінити його імідж
Instagram Олександра Усика

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський чемпіон Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика до п'ятірки найкращих у світі.

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Спорт Бокс

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