Усика порівняли з Ємельяненком після його нових фото в Instagram

Український боксер Олександр Усик розвеселив своїх шанувальників, виклавши нові фото в соціальній мережі Instagram.

Супертяж показав фанатам зміну іміджу після того, як в Україні було послаблено карантин через пандемію коронавірусу. Олександр побував у перукарні, після чого наочно продемонстрував зміни у зовнішності.

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Олександр Усик похвалився зміною іміджу

На одному знімку Усик зобразив себе з бородою і густою шевелюрою на голові, а на іншому – вже гладко поголеним і підстриженим. Усик попросив фанатів вибрати, який із варіантів йому личить найбільше. У відповідь десятки любителів боксу порівняли українця з російським боксером змішаних єдиноборств Олександром Ємельяненком.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, британський чемпіон Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика до п'ятірки найкращих у світі.