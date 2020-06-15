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Усика порівняли з Ємельяненком після його нових фото в Instagram

Олександр Емельяненко
Олександр Емельяненко
Бокс
2,6 т.
Олександр Усик показав зміну іміджу

Олександр Усик показав зміну іміджу

Український боксер Олександр Усик розвеселив своїх шанувальників, виклавши нові фото в соціальній мережі Instagram.

Супертяж показав фанатам зміну іміджу після того, як в Україні було послаблено карантин через пандемію коронавірусу. Олександр побував у перукарні, після чого наочно продемонстрував зміни у зовнішності.

Український супертяж показав, як заріс на карантині

Український супертяж показав, як заріс на карантині

Олександр Усик похвалився зміною іміджу

Олександр Усик похвалився зміною іміджу

На одному знімку Усик зобразив себе з бородою і густою шевелюрою на голові, а на іншому – вже гладко поголеним і підстриженим. Усик попросив фанатів вибрати, який із варіантів йому личить найбільше. У відповідь десятки любителів боксу порівняли українця з російським боксером змішаних єдиноборств Олександром Ємельяненком.

Фанати порівняли Усика з Олександром Ємельяненкои

Фанати порівняли Усика з Олександром Ємельяненкои

Усик викликав захват фанатів у мережі

Усик викликав захват фанатів у мережі

Фанати відреагували на зміну Усиком іміджу

Фанати відреагували на зміну Усиком іміджу

В Instagram обговорюють новий образ Усика

В Instagram обговорюють новий образ Усика

Український боксер попросив фанатів оцінити його імідж

Український боксер попросив фанатів оцінити його імідж

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський чемпіон Тайсон Ф'юрі включив Олександра Усика до п'ятірки найкращих у світі.

Олександр Усик
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