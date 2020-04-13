Усика пообіцяли "переїхати" у Росії

Президент Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов не залишає спроб організувати матч-реванш Мурата Гассієва та Олександра Усика.

При цьому функціонер висловив упевненість у тому, що його співвітчизник без проблем переможе українця.

Олександр Усик

"Багато хто запитує мене про бій між Гассієвим і Усиком – можу сказати, що реванш буде, і я впевнений, що Мурат "переїде" свого опонента. У першому бою були об'єктивні причини, але я в жодному разі не применшую заслуг Олександра. Усик – гарний боксер, але Мурат його "переїде" у реванші. За гарного стану Гассієва, повірте, результат буде іншим, просто подивіться, наприклад, як Артур Бетербієв спокійно зім'яв Олександра Гвоздика", – цитує Кремльова ТАСС.

Нагадаємо, в липні 2018 року Олександр Усик розгромно переміг Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик виправдав росіян за те, що відбувається в Криму і на Донбасі.