Усика пообіцяли "переїхати" у Росії

Олександр Чеканов Бокс 19:25, 13.04.2020 Оновлено: 19:29, 13.04.2020

Президент Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов не залишає спроб організувати матч-реванш Мурата Гассієва та Олександра Усика.

При цьому функціонер висловив упевненість у тому, що його співвітчизник без проблем переможе українця.

Олександр Усик

"Багато хто запитує мене про бій між Гассієвим і Усиком – можу сказати, що реванш буде, і я впевнений, що Мурат "переїде" свого опонента. У першому бою були об'єктивні причини, але я в жодному разі не применшую заслуг Олександра. Усик – гарний боксер, але Мурат його "переїде" у реванші. За гарного стану Гассієва, повірте, результат буде іншим, просто подивіться, наприклад, як Артур Бетербієв спокійно зім'яв Олександра Гвоздика", – цитує Кремльова ТАСС.

Нагадаємо, в липні 2018 року Олександр Усик розгромно переміг Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик виправдав росіян за те, що відбувається в Криму і на Донбасі.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

"Повернемо не лише Донбас та Крим!" Інтерв'ю з Олександром Турчиновим до річниці початку АТО

"Ні – реваншу!" У Порошенка виступили з рішучою заявою через справу проти Чорновол

"Будемо з бабками": в мережу злили нові "плівки Єрмака" про торгівлю посадами

У Києво-Печерській лаврі – друга смерть через коронавірус: святиню закрили на карантин

У розпал пандемії коронавірусу священник у Дніпрі причащав вірян з однієї ложки. Відео