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Усика побили на тренуванні: спортивні підсумки 22 травня

23.8тЧитати матеріал російською

Український чемпіон Олександр Усик розповів, як його побили на тренуванні, а іншого нашого співвітчизника Василя Ломаченка було названо кращим боксером світу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 22 травня.

Крім того, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли внічию у заключному дербі сезону. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з хокею" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з хокею
Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоЕліна Світоліна
Тег
збірна Росії з хокею
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