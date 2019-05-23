Усика побили на тренуванні: спортивні підсумки 22 травня

Український чемпіон Олександр Усик розповів, як його побили на тренуванні, а іншого нашого співвітчизника Василя Ломаченка було названо кращим боксером світу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 22 травня.

Крім того, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли внічию у заключному дербі сезону. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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