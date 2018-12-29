Усика накрило через українців: спортивні підсумки 28 грудня

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відзначився категоричним висловлюванням про українську мову, а російський біатлоніст Олександр Жирний виступив на Кубку РФ в українському екіпіруванні. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 28 грудня.
Крім того, екс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо пройшовся по українських футболістах. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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