Усика накрило через українців: спортивні підсумки 28 грудня

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відзначився категоричним висловлюванням про українську мову, а російський біатлоніст Олександр Жирний виступив на Кубку РФ в українському екіпіруванні. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 28 грудня.

Крім того, екс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо пройшовся по українських футболістах. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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