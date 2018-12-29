МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

Усика накрило через українців: спортивні підсумки 28 грудня

2.7тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відзначився категоричним висловлюванням про українську мову, а російський біатлоніст Олександр Жирний виступив на Кубку РФ в українському екіпіруванні. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 28 грудня.

Крім того, екс-тренер "Динамо" Йожеф Сабо пройшовся по українських футболістах. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

''Публічно'': Усик зробив гучну заяву про українську мову

''Він же ніякий'': екс-тренер "Динамо" відзначився різким висловлюванням

''Звідки ви взялися?!'' В Усика бомбануло від українців

Російський біатлоніст виступив на Кубку РФ в українській формі

Ломаченко "окупував" американський телеканал

''Повна деградація'': легенда "Динамо" жорстко висловився про український футбол

''Не думав відмовлятися'': Росія хотіла переманити Усика

Особи
Олександр УсикЙожеф СабоВасиль Ломаченко
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги