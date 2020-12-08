Усика можна перемогти, він не робот, – російський чемпіон Бетербієв

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBC і IBF Артур Бетербієв заявив, що українця Олександра Усика, як і будь-якого іншого боксера, можна перемогти, якщо все правильно робити

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Руки вище" він також згадав зустрічі з нашим співвітчизником в любителях, розповівши про одну перемогу і дві поразки. Росіянин залишився незадоволений рішенням суддів, що працювали на їхньому бою з Усиком під час Олімпіади-2012.

"На Олімпіаді-2012 я був у новій категорії до 91 кг, але важив тоді 84 кг. Усик тоді ганяв 91 кг. Він хороший боксер, але я не згоден з результатом, який там був. Олександра можна перемагати. Він же звичайна людина, а не робот. Будь-кого можна здолати, якщо все правильно робити. Я вигравав у нього в категорії до 81 кг на матчевій зустрічі в Калінінграді в 2011 році, але після цього двічі програв у важчих вагових категоріях – на чемпіонаті світу-2011 в Баку і Олімпіаді-2012", – згадав Бетербієв ці події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин нокаутував українця Олександра Гвоздика і відібрав у нього чемпіонський пояс. Він також висловився про бажання побитися з Усиком.