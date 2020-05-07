Українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх в базу "Миротворець".

"Це зашквар", "Русня любить всяку гидоту підбирати", "Забирайте цей мотлох собі, злидарi", "Дуже гарна ідея! Вигнати цих двох недоукраінцiв з країни (Усика і Ломаченка), позбавивши громадянства "за систематичну підривну діяльність" та "пропаганду антиукраїнських настроїв і антидержавних позицій", - пишуть користувачі.

Інші користувачі з сарказмом відзначають, що Усик і Ломаченко приносять більше користі Росії, маючи паспорт з тризубом.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.