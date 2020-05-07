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7 травня • оновлено в 23:32
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Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

8.4т
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Українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх в базу "Миротворець".

"Це зашквар", "Русня любить всяку гидоту підбирати", "Забирайте цей мотлох собі, злидарi", "Дуже гарна ідея! Вигнати цих двох недоукраінцiв з країни (Усика і Ломаченка), позбавивши громадянства "за систематичну підривну діяльність" та "пропаганду антиукраїнських настроїв і антидержавних позицій", - пишуть користувачі.

Інші користувачі з сарказмом відзначають, що Усик і Ломаченко приносять більше користі Росії, маючи паспорт з тризубом.

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Усика і Ломаченка загнобили в мережі за "зашквар" з громадянством Росії

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликали бурхливу реакцію в мережі, знявшись в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А где все "оригинальные" и "остроумные" шутки про удары по голове? Как, сегодня обошлось?
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0
1
ковпак сидор
ковпак сидор
Загнобили,ну-ну,можете только друг-друга орально удовлетворить
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2
5
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,ники,и от куда интересно вы подхватили слово ЗАШКВАР,толик,кого смотрите?
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2
4
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