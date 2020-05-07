Усика і Ломаченка внесли в базу "Миротворець"

Двох топових українських боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка внесли в базу сайту "Миротворець".

Їх звинувачують у запереченні російської агресії, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора), маніпуляції суспільно значущою інформацією. Вони також були названі противниками незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії РПЦ.

Василь Ломаченко та Олександр Усик Fightnews.info

Сайт "Миротворець"

Сайт "Миротворець"

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Нагадаємо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі про церкву "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій після вчинку Усика і Ломаченка.

Відзначимо. що "російський вчинок" Усика і Ломаченка викликав бурхливу реакцію в мережі,

Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні, а Усик висловився за дружбу з росіянами, заявивши, що його не турбує невдоволення громадськості через його слова.