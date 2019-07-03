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Усика "атакували" в Києві

2.5тЧитати матеріал російською

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) викликав справжній фурор на Олімпійській базі в Конча-Заспі в Києві.

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, який продовжує відновлюватися після травми біцепса, приділяє багато часу прогулянкам і спілкуванню. Під час відвідування тренування ветеранів збірної України по футболу його буквально атакували юні фанати.

Відзначимо, що Усик позував у футболці зі своєю легендарною фразою I'm feel. I'm very feel "(Я відчуваю. Я дуже відчуваю).

Олександр Усик

Олександр Усик

(C) XSPORT

Олександр Усик

Олександр Усик

(C) XSPORT

Олександр Усик

Олександр Усик

(C) XSPORT

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Нагадаємо, що фразу "I'm feel. I'm very feel" Усик впевнено озвучив у день офіційної процедури зважування перед боєм WBSS з Марко Хуком.

Саме так український боксер відповів на питання: "How do you feel?" (Як ви себе почуваєте?).

На наступний день українець визнав, що допустив помилку, проте на це ж питання знову відповів так само. Після цього фраза стала справжнім хітом, на яку Олександр зняв навіть кліп.

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Особа
Олександр Усик
Місце
УкраїнаКиїв
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