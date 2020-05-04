Усик звернувся до українців зі словами про гидоту: спортивні підсумки 3 травня

Олександр Чеканов Бокс 09:05, 4.05.2020 Оновлено: 10:27, 4.05.2020

Боксер Олександр Усик звернувся до українців, а нокаут нашого співвітчизника Сергія Снитюка на турнірі в Таїланді вразив мережу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 3 травня.

Крім того, ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв назвав справжню, на його думку, причину карантину в Україні. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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